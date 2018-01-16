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Канцлер Австрии поддержал идею о пошаговом снятии санкций с РФ при прогрессе в "Минске"

Международная панорама
16 января, 23:48 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, января. /ТАСС

Пошаговое снятие санкций создаст стимулы для реализации договоренностей, считает Себастьян Курц

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БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц считает целесообразной постепенную отмену антироссийских санкций при прогрессе в минском процессе. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое опубликовано во вторник.

"Европейский союз должен настаивать на прогрессе в украинском конфликте, в реализации минских договоренностей. Если прогресс будет, то будет желательно отменять санкции шаг за шагом, чтобы, как предложил в свое время Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи на посту главы МИД [ФРГ], создавать стимулы для дальнейшего прогресса", - сказал Курц.

По его словам, "в долгосрочной перспективе мир в Европе может быть только с Россией" в качестве партнера, а не в качестве оппонента. Однако это не должно означать, что ЕС может "закрывать глаза на нарушение международного права".

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