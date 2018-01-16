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Силы коалиции во главе с США обучили за два года 120 тыс. иракских военнослужащих

Международная панорама
16 января, 23:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, января. /ТАСС

Бригадный генерал Мэтью Глинн отметил, что отдельные ячейки террористов все еще существуют, но действуют разрозненно

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НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Более 120 тыс. военнослужащих сил безопасности и министерства внутренних дел Ирака прошли за последние два года подготовку под руководством инструкторов возглавляемой США коалиции. Об этом сообщил 16 января на брифинге в Пентагоне бригадный генерал Мэтью Глинн, заместитель командующего операцией Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которую проводят в Ираке и Сирии государства во главе с США. Трансляция брифинга шла на сайте американского министерства обороны.

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Только за последние месяцы, по словам генерала, коалиция организовала боевую подготовку одной тысячи сотрудников иракских сил безопасности, а в ближайшую неделю такую же подготовку завершат еще 500 силовиков.

Отвечая на вопрос о масштабах операций боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке, Глинн отметил, что отдельные ячейки террористов все еще существуют, но действуют разрозненно. "Сохраняются отдельные ячейки боевиков ИГ, которые пытаются создать нестабильную обстановку в некоторых районах и населенных пунктах", - заявил военный.

"Эти остатки ИГ изолированы, - добавил он. - Если они попытаются объединиться или перебраться в другие районы, то силы безопасности в Ираке сделают все возможное для того, чтобы помешать этому. Цель состоит в том, чтобы изолировать их в тех районах, где они находятся сейчас, и оставить им лишь две возможности: сдаться или погибнуть".

Генерал Глинн заявил, что у него нет точных данных о числе боевиков ИГ в Ираке и Сирии. "Мы не уделяем внимание вопросу о численности, - сказал он. - Мы уделяем основное внимание тому, где они действуют и что предпринимают". В данный момент, подчеркнул генерал, ИГ уже не имеет той структуры, что была у этой группировки ранее.

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