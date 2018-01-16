США намерены заключить ряд соглашений с Казахстаном в сфере обороны

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. США планируют подписать ряд новых соглашений с Казахстаном в целях расширения сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщается в письменном заявлении, которое было распространено от имени пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс по итогам состоявшихся 16 января в Вашингтоне переговоров президентов США и Казахстана Дональда Трампа и Нурсултана Назарбаева.

"Два лидера обещали углублять двусторонние отношения в области обороны и безопасности, указав на свое намерение заключить несколько соглашений, которые расширяют сотрудничество, оперативную совместимость (вооруженных сил США и Казахстана - прим. ТАСС), доступ и логистические маршруты для поддержки региональной безопасности", - говорится в документе. В нем не поясняется, доступ к чему будет расширен для американских ВС в Казахстане и о каких конкретно маршрутах идет речь.

Также США будут проводить консультации с Казахстаном по вопросам применения американских санкций в отношении третьих стран во избежание последствий для его экономики.

"Лидеры намерены консультироваться по вопросам санкций во избежание каких-либо непредусмотренных последствий для экономики Казахстана", - говорится в документе. Никакая конкретика на этот счет не приводится.

Назарбаев передал своему американскому коллеге Дональду Трампу приглашение нанести визит в Казахстан.

Как отмечается в этом документе, лидеры обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего "расширенного стратегического партнерства". "Президент Назарбаев поблагодарил президента Трампа за гостеприимство и передал приглашение посетить Казахстан в будущем. Оба лидера подтвердили независимость, территориальную целостность и суверенитет Казахстана, а также его роль в продвижении глобального мира и процветания", - говорится в заявлении. Готовится ли визит главы администрации США в Казахстан и в какие сроки, не уточняется.

Кроме того, Белый дом проинформировал о том, что США изучат заинтересованность Казахстана в том, чтобы присоединиться к Конвенции Совета Европы по киберпреступности (Будапештской конвенции) от 2001 года.