США объявили тендер в $1,5 млн по распространению информации и защите прав человека в КНДР

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Госдепартамент США объявил 16 января тендер на проекты по "свободному распространению информации" и защите прав человека на территории КНДР. Об этом говорится в распространенном заявлении Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений ведомства.

Госдепартамент объявил о тендере "для организаций, заинтересованных в представлении заявок на проекты, которые соответствуют политической цели по поощрению прав человека, повышению подотчетности и способствуют свободному распространению информации в, из и внутри КНДР", говорится в документе. Проекты "должны <...>способствовать соблюдению прав человека и обладать способностью к длительному применению вне рамок [выделяемых] ресурсов" внешнеполитического ведомства. При этом США готовы выделять деньги на данную программу на "срок, который не превышает 60 месяцев или пять лет".

На проект по "содействию свободному потоку информации в, из и внутри КНДР" США готовы, как отмечено, потратить "приблизительно $1 млн, при условии наличия средств". Он должен "расширить доступ [жителей КНДР] к независимой информации", разным точкам зрения, а также помочь создать условия, "в которых люди могут передавать информацию и свободно высказывать свое мнение".

На проект по "поощрению прав человека и подотчетности" США готовы потратить "приблизительно $500 тыс., при условии наличия средств". Он в частности должен "улучшить условия соблюдения прав человека и/или привести к росту ответственности в случае нарушений прав человека".