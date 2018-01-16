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Президент Грузии не исключает своего участия в президентских выборах предстоящей осенью

Международная панорама
16 января, 23:28 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 16, января. /ТАСС

Согласно конституции, один и тот же человек не может занимать этот пост более двух сроков подряд

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ТБИЛИСИ, 16 января. /ТАСС/. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не исключает, что он будет баллотироваться на второй срок на предстоящих осенью президентских выборах.

Отвечая 16 января на вопросы журналистов в эфире телеканала "Рустави-2", он сказал, что "из-за политических соображений сегодня не будет делать официальных заявлений о том, будет ли баллотироваться на пост президента на очередных выборах". Журналисты вновь поинтересовались у него, будет ли он участвовать в борьбе за высший государственный пост. "Действующий президент никогда не исключает того, что он вновь будет баллотироваться на пост главы государства", - ответил Маргвелашвили.

Маргвелашвили победил на выборах президента Грузии в 2013 году. Его полномочия истекают в октябре 2018 года, очередные выборы пройдут в ноябре. Маргвелашвили не является членом какой-либо политической партии.

Президент Грузии избирается всеобщим прямыми голосованием на 6 лет. Один и тот же человек не может занимать этот пост более двух сроков подряд. В соответствии с редакцией конституции Грузии, принятой в октябре 2010 года, полномочия президента сокращены в пользу парламента и премьер-министра.

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