Судья по делу экс-помощника Трампа Манафорта вновь не назначила дату суда

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Судья по делу Пола Манафорта - экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа - во вторник вновь не стала назначать дату начала процесса. Ожидалось, что она сделает это по итогам очередных предварительных слушаний, на которых рассматривался статус дела "США против Пола Манафорта и Ричарда Гейтса". Но, как отмечается в материалах с этого заседания, с которыми корреспондент ТАСС ознакомился в электронном архиве суда, Джексон высказала предположение, что "суд может не начаться вплоть до осени" текущего года.

На слушаниях адвокаты стали жаловаться на то, что сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера до сих пор не предоставили им для ознакомления все документы, собранные во время следствия. По словам защитников, им нужно больше времени для подготовки к процессу. "У нас ограниченные ресурсы, - заявил, в частности, адвокат Манафорта Кевин Даунинг. - Мы небольшие юридические фирмы".

Судья согласилась с их доводами. Мюллер предложил начать суд 14 мая. Его помощники сообщили на слушаниях, что им понадобится по меньшей мере 3 недели, чтобы изложить свои аргументы членам жюри. По словам спецпрокурора, в ходе следствия удалось "собрать свыше 590 тыс. документов, в том числе финансовых", подтверждающих обоснованность выдвинутых обвинений.

Джексон назначила следующие слушания по статусу дела на 14 февраля и снова предупредила Манафорта и Гейтса, а также их защитников, что им не следует общаться с прессой по поводу предъявленных обвинений. Манафорт и Гейтс своей вины не признают.

Мюллер проводит с мая 2017 года расследование по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход президентской гонки в США. Но самые первые обвинения в рамках этого разбирательства, которые он предъявил 30 октября Манафорту и его деловому партнеру Гейтсу, не были связаны с их участием в избирательной кампании. Им инкриминируется, в частности, "сговор с целью отмывания денег", несоблюдение американского закона об иностранных агентах, дача ложных показаний, сокрытие информации о счетах в иностранных банках. Согласно обвинительному заключению, они "действовали в качестве агентов зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов (украинская политическая партия, лидер которой Виктор Янукович был президентом с 2010 по 2014 г. - прим. ТАСС) и Януковича".

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм с 2007 по 2012 год.