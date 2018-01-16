AFP: глава правящего большинства в парламенте Франции стал фигурантом дела о коррупции

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Председатель фракции правящей партии "Республика на марше" в Национальном собрании Франции (нижняя палата парламента), бывший министр территориального планирования страны Ришар Ферран вновь оказался под подозрением в махинациях с недвижимостью. Как сообщило во вторник агентство Agence France-Presse, 12 января дело в отношении Феррана возбудила финансовая прокуратура Парижа.

По информации осведомленных источников агентства, производство открыто на основании иска французской антикоррупционной службы Anticor по подозрению в "незаконном присвоении средств" при осуществлении сделки с недвижимостью.

"Это удручающе, не слишком приятно, - прокомментировал открытие дела сам Ферран в эфире телеканала BFM-TV. - Я знаю, что не совершал ничего предосудительного, но также знаю, что мы живем в правовом государстве, и я остаюсь республиканцем, доверяющим правосудию своей страны".

Производство из-за сделок Феррана с недвижимостью открывается во Франции повторно. Впервые скандал вокруг политика разгорелся в мае прошлого года, когда он занимал должность министра территориального планирования. Поводом для разбирательств послужила публикация в газете Le Canard enchaîné. В ней утверждалось, что некоммерческая организация Феррана в 2011 году взяла в аренду офис, принадлежавший агентству недвижимости его сожительницы, что, по мнению издания, являлось конфликтом интересов.

Сам Ферран отрицал какую-либо вину, подчеркивая, что никакие из его действий по данным коммерческим операциям не нарушают законов Франции. В начале июня прокуратура французского Бреста начала предварительное расследование по делу политика. Дело было закрыто за отсутствием состава преступления, но скандал стоил Феррану места в правительстве.

Соратник Макрона

Ферран - один из давних соратников президента Франции Эмманюэля Макрона. Политик занимал ранее должность генерального секретаря политического движения "На марше", которое после победы Макрона на президентских выборах было преобразовано в партию "Республика на марше". Одним из предвыборных обещаний президента было требование абсолютной прозрачности и безупречной репутации ко всем членам правительства. На фоне скандала, учитывая это обязательство президента, Ферран был вынужден покинуть кабинет министров.

Несмотря на продолжавшееся расследование, политик был назначен на должность главы фракции "Республики на марше" в Национальном собрании. Она была сформирована по итогам парламентских выборов, состоявшихся в июне 2017 года. Вместе с союзниками-центристами из "Демократического движения" пропрезидентская "Республика на марше" получила 360 из 577 мест в нижней палате и образовала правящее большинство.