Новоизбранные депутаты парламента Каталонии соберутся на первое заседание

МАДРИД, 17 января. /ТАСС/. Парламент испанской Каталонии соберется в среду на первое заседание после внеочередных региональных выборов 21 декабря 2017 года. Учредительная сессия палаты начнется в 11:00 по местному времени (13:00 мск).

Она была созвана председателем правительства Испании Мариано Рахоем, а не, как это бывает обычно, исполняющим обязанности главы Женералитета - местного правительства. Решение о проведении заседания принял премьер-министр пиренейского королевства в связи с действием 155-й статьи конституции страны, которая была одобрена из-за крупнейшего в демократической истории Испании политического кризиса и позволила ограничить самоуправление региона, а также отстранить от должностей членов каталонского правительства.

Выборы в Каталонии

По итогам выборов больше всех кресел в 135-местном парламенте Каталонии досталось центристской партии "Граждане" (36 мандатов), которая поддерживает единство Испании. За ней следует коалиция "Вместе за Каталонию" бывшего регионального лидера Карлеса Пучдемона с 34 мандатами. Партия "Левые республиканцы Каталонии" заключенного под стражу экс-замглавы автономии Ориола Жункераса получает 32 кресла.

Региональные социалисты довольствуются 17 мандатами, коалиции "Каталония, сообща мы можем" достается 8 мест. Народная партия Каталонии - филиал правящей в Испании Народной партии Рахоя - и крайне левая политическая сила "Кандидаты за народное единство" получают по четыре кресла.

Таким образом, по числу голосов и мандатов в парламенте первое место на выборах заняли "Граждане". Однако это не гарантировало партии победу: в общей сложности трем политическим силам, поддерживающим разрыв с Испанией, достается 70 кресел.

Учредительное заседание

В ходе заседания один из представителей парламента зачитает имена всех новоизбранных депутатов. Вслед за этим, как ожидается, будут избраны семь членов руководящего органа каталонской палаты: председатель, два заместителя и четыре секретаря.

Чтобы стать спикером парламента, кандидату необходимо заручиться в первом голосовании поддержкой абсолютного большинства депутатов, то есть 68. Если этого не удается сделать ни одному из претендентов, проводится второе голосование. В данном случае членам палаты нужно будет выбрать уже между двумя кандидатами, за которых было отдано наибольшее число голосов.

Карме Форкадель, занимавшая пост председателя каталонского парламента с 2015 года, уже объявила, что не собирается вновь претендовать на данную должность. По ее словам, региональной палате сейчас "нужен человек, свободный от судебных разбирательств". Испанская прокуратура обвиняет Форкадель среди прочего в бунте и мятеже после утверждения парламентом Каталонии резолюции о провозглашении независимой республики.

После того как будут избраны новые члены руководящего органа палаты, спикер объявляет новый каталонский парламент учрежденным. Вслед за этим начинается период в десять рабочих дней, в течение которого политические силы ведут консультации по возможной кандидатуре нового председателя Женералитета. До конца января в парламенте должны состояться первые дебаты по данному вопросу. На них претендент на пост главы Каталонии представляет свою программу и просит поддержку у палаты.

По итогам дебатов проходит голосование, на котором кандидату нужно заручиться поддержкой абсолютного большинства депутатов. Если этого не происходит, через два дня в парламенте вновь устаиваются дебаты и голосование, однако в данном случае претенденту достаточно уже поддержки простого большинства.

Если не удается избрать регионального главу, начинается новый период политических консультаций, чтобы либо еще раз попытаться утвердить предложенного кандидата, либо выдвинуть другого. У парламента Каталонии будет два месяца на избрание нового лидера. В противном случае палата автоматически будет распущена и назначены внеочередные выборы, которые должны пройти через 54 дня после созыва.

Будущий лидер

До сих пор не ясно, кто возглавит регион после выборов. Центристам из "Граждане" не хватает поддержки в парламенте, чтобы продвинуть своего кандидата. "Вместе за Каталонию" настаивает на том, чтобы автономию возглавил Пучдемон.

На территории Испании действует ордер на арест бывшего главы региона. Если он вернется из Бельгии в пиренейское королевство, его могут задержать. Сторонники Пучдемона предлагали, чтобы его вступление в должность было осуществлено дистанционно либо через представителя.

Тем не менее Мадрид настаивает на том, что кандидат на пост главы Каталонии, согласно закону, должен лично явиться в парламент региона. Центральное правительство обещает обжаловать в суде любые нарушения данной процедуры. Кроме того, меры, принятые для урегулирования кризиса в автономии и ограничившие самоуправление Каталонии, не будут отменены, если Пучдемон попытается занять должность регионального лидера из-за рубежа.