Судья освободила партнера Манафорта из-под домашнего ареста

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Судья по делу экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта во вторник согласилась освободить его соответчика - давнего делового партнера Ричарда Гейтса - до суда из-под домашнего ареста. Как отмечается в вынесенном Эми Джексон постановлении, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в электронном архиве суда, "условие о содержании под домашним арестом отменяется".

Джексон обосновала это тем, что Гейтс предоставил все необходимые финансовые документы, касающиеся залога. Если ответчик не появится хотя бы на одном из судебных слушаний, то лишится $5 млн, такую же сумму потеряет и поручитель за него, подчеркнула судья.

Гейтсу по-прежнему придется носить электронный браслет, показывающий его местонахождение. Проживать он может в своем доме в Ричмонде (штат Вирджиния); ему запрещено покидать дом с 23:00 до 07:00, а также пределы города и трех прилегающих округов. Какие-либо поездки по стране можно будет осуществлять только с разрешения суда, причем уведомление о таких планах он должен присылать не позднее, чем за неделю. Исключение - вызовы на слушания в суд столичного округа Колумбия.

Джексон указала, что выезд за рубеж запрещен и Гейтсу не дозволяется обращаться в Госдепартамент за новым загранпаспортом. Раз в неделю ему придется отмечаться у местных судебных приставов. Спецпрокурор Роберт Мюллер выступал против изменения меры пресечения как в отношении Гейтса, так и Манафорта.