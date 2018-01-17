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Судья освободила партнера Манафорта из-под домашнего ареста

Международная панорама
17 января, 0:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, января. /ТАСС

Однако Ричарду Гейтсу по-прежнему нельзя снимать электронный браслет, отслеживающий его местонахождение

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ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Судья по делу экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта во вторник согласилась освободить его соответчика - давнего делового партнера Ричарда Гейтса - до суда из-под домашнего ареста. Как отмечается в вынесенном Эми Джексон постановлении, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в электронном архиве суда, "условие о содержании под домашним арестом отменяется".

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Джексон обосновала это тем, что Гейтс предоставил все необходимые финансовые документы, касающиеся залога. Если ответчик не появится хотя бы на одном из судебных слушаний, то лишится $5 млн, такую же сумму потеряет и поручитель за него, подчеркнула судья.

Гейтсу по-прежнему придется носить электронный браслет, показывающий его местонахождение. Проживать он может в своем доме в Ричмонде (штат Вирджиния); ему запрещено покидать дом с 23:00 до 07:00, а также пределы города и трех прилегающих округов. Какие-либо поездки по стране можно будет осуществлять только с разрешения суда, причем уведомление о таких планах он должен присылать не позднее, чем за неделю. Исключение - вызовы на слушания в суд столичного округа Колумбия.

Джексон указала, что выезд за рубеж запрещен и Гейтсу не дозволяется обращаться в Госдепартамент за новым загранпаспортом. Раз в неделю ему придется отмечаться у местных судебных приставов. Спецпрокурор Роберт Мюллер выступал против изменения меры пресечения как в отношении Гейтса, так и Манафорта.

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