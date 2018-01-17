Врач Белого дома рассказал о результатах медосмотра Трампа

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не имеет нарушений функций головного мозга. Об этом заявил во вторник главный врач Белого дома Ронни Джексон, раскрыв на брифинге для журналистов некоторые детали проведенного 12 января первого медосмотра Трампа в качестве 45-го руководителя администрации США.

Сразу несколько репортеров поинтересовались, не выявили ли специалисты каких-либо когнитивных проблем или признаков деменции. "Нет ничего, указывающего на то, что у него имеются когнитивные проблемы", - сказал Джексон. Трамп прекрасно излагает свои мысли, "он ясно мыслит", указал врач.

Он подчеркнул, что обследование психического состояния президента первоначально не планировалось, однако Трамп сам настоял на этом. "Я вижу его каждый день, и я не испытывал никаких тревог по поводу его когнитивных способностей или неврологических функций", - заметил Джексон.

Осмотр подтвердил, что у Трампа "нет абсолютно никаких психических расстройств", отметил врач. "Результаты теста на когнитивные способности нормальные", - заверил Джексон. "Президент здоров и будет оставаться таковым в течение всего времени исполнения своих обязанностей", - добавил он.

По его словам, Трамп годен "к исполнению своих служебных обязанностей" и "высока вероятность того, что он без каких-либо медицинских проблем будет способен исполнять эти обязанности до окончания срока полномочий". "Медосмотр проводился с целью предоставить общественности информацию о нынешнем состоянии здоровья президента", - заметил Джексон.

Президент при росте примерно 190 см весит 108 кг и "хотел бы похудеть на 5-7 кг", рассказал врач. "В состоянии покоя его сердце совершает 68 ударов в минуту. У президента зафиксировано артериальное давление 122/74. Острота зрения - 20/30 (показатель по таблице Снеллена, то есть небольшая близорукость - прим. ТАСС), никаких глазных патологий не обнаружено", - продолжил Джексон.

Также нет никаких проблем с зубами, легкими, кожей. "Сердце президента работает нормально. Он энергичен", - указал врач. Он напомнил, что глава Белого дома не употребляет спиртных напитков и не курит, любит играть в гольф.

Трамп, которому 14 июня исполнится 72 года, ежедневно принимает аспирин в качестве профилактики сердечных заболеваний, а также препараты от выпадения волос и для снижения уровня холестерола, сказал Джексон. Среди его пожеланий президенту: больше спать и заниматься физическими упражнениями. Трамп "спит всего 5-6 часов", посетовал врач. При длительных поездках глава администрации время от времени принимает снотворное.

Медобследование президента прошло в Национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида, расположенном в Бетесде (пригород Вашингтона). Хотя президенты США не обязаны проходить подобные медосмотры, это стало обычной практикой со времен 37-го главы администрации Ричарда Никсона (1913-1994). Барак Обама, которого сменил 20 января 2017 года в Белом доме Трамп, за восемь лет пребывания у руля власти делал это четыре раза.