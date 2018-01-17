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Вучич намерен посетить Косово и Метохию 20-21 января

Международная панорама
17 января, 0:27 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 17, января. /ТАСС

Ранее сербский лидер заявил о планах посетить автономии в связи с убийством одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича

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БЕЛГРАД, 17 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич намерен посетить Косово и Метохию 20-21 января. Об этом сообщило во вторник агентство TANJUG со ссылкой на канцелярию сербского лидера.

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По информации агентства, в субботу и воскресенье Вучич посетит города Косовска-Митровица, Грачаница и Лапле-Село, где пообщается с косовскими сербами. Визит президента в указанный период в комментарии телеканалу RTS  подтвердил и глава канцелярии по Косову и Метохии при сербском кабмине Марко Джурич.

Ранее сам Вучич сообщил о намерении посетить автономный край Косово и Метохия в обращении к нации в связи с убийством одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича.

Иванович был застрелен во вторник в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Вучич уже назвал убийство политика терактом и нападением на весь сербский народ.

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