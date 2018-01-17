Госдеп сообщил о планах Тиллерсона посетить страны Африки

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует совершить поездку по странам Африки. Об этом сообщила во вторник начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов.

Ее просили прокомментировать информацию о том, что президент США Дональд Трамп назвал в том числе африканские страны "грязными дырами". "Мы поддерживаем тесное сотрудничество, мы чтим и ценим наши партнерские отношения с этими странами. Госсекретарь намерен отправиться на [Африканский] континент чуть менее, чем через два месяца. У нас пока нет деталей в отношении данной поездки и информации о том, какие именно страны он будет посещать, так как в данный момент эти вопросы обсуждаются", - отметила Науэрт.

Она подчеркнула, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон в ближайшее время собирается посетить страны Африки.

Дипломат указала, что "отношения США с этими странами гораздо крепче", чем приписываемые президенту высказывания. Она напомнила, что Трамп и ряд присутствовавших в комнате человек опровергли распространенную СМИ информацию.

Как сообщил ранее телеканал CNN, американский лидер на состоявшейся в прошлый четверг встрече с членами Конгресса США, посвященной вопросам иммиграционной реформы, назвал развивающиеся страны "грязными дырами". Как позднее утверждалось, Трамп отметил, что следует стремиться к тому, чтобы в США прибывали люди из таких стран, как Норвегия.

Государства Африканского союза, Гаити, Куба и другие страны сочли высказывания президента США оскорбительными и потребовали разъяснений. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также подвергло Трампа резкой критике за такие слова.