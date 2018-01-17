В Финляндии начинается досрочное голосование на выборах президента страны

ХЕЛЬСИНКИ, 17 января. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента Финляндии начинается в среду. Об этом сообщило финское министерство юстиции.

Досрочное голосование продлится до 23 января. Избирательные участки будут работать в мэриях городов, библиотеках, торговых центрах, а за границей - в финских дипломатических миссиях.

Всего на высший государственный пост претендуют восемь кандидатов, выдвинутых как от политических партий, так и от движений избирателей. Проголосовать на выборах смогут граждане Финляндии, достигшие 18 лет. Право голоса имеют порядка 4,5 млн человек из более чем 5,5 млн жителей республики.

Основной день голосования - 28 января. Если в первом туре никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, то второй тур выборов состоится 11 февраля.

Кто участвует в выборах

В выборах в качестве независимого кандидата участвует действующий президент страны Саули Ниинистё. В прошлом году он объявил о готовности идти на второй срок, если его сторонникам удастся собрать 20 тыс. подписей в его поддержку. В итоге глава государства получил свыше 150 тыс. подписей. Шесть лет назад он одержал победу, будучи кандидатом от консервативной Национальной коалиционной партии.

Кандидат от партии премьер-министра страны Юхи Сипиля "Финляндский центр" - экс-премьер Матти Ванханен. Правительственная Национальная коалиционная партия и оппозиционная Христианская демократическая партия сообщили, что поддерживают Ниинистё, и не стали выставлять других кандидатов. От крупнейшей оппозиционной политической силы, Социал-демократической партии, на выборы идет депутат парламента Туула Хаатайнен. От перешедших в оппозицию правых "Истинных финнов" на пост главы государства претендует Лаура Хухтасаари.

Своих кандидатов объявили и другие партии оппозиции: "Союз "зеленых" (Пекка Хаависто), "Левый союз" (Мерья Кюллёнен), Шведская народная партия (Нильс Торвальдс). Ветеран финской политики Пааво Вяюрюнен, который будет участвовать в выборах уже в четвертый раз, идет на них, как и Ниинистё, в качестве представителя движения избирателей.

Новая финская партия "Синее будущее", которая отделилась от "Истинных финнов" и осталась в составе правительственной коалиции, стала единственной политической силой, решившей не участвовать в выборах.

Фавориты гонки

На протяжении всей предвыборной кампании рейтинг Ниинистё значительно превосходил популярность других кандидатов. Согласно одному из последних опросов общественного мнения, проведенному по заказу телекомпании Yle, поддержка действующего президента составляет 72%.

На втором месте находится кандидат от "зеленых" Пекка Хаависто, за него готовы проголосовать 11% респондентов. Именно он был главным соперником Ниинистё на прошлых выборах и уступил ему во втором туре. Третьей идет представительница "Истинных финнов" Лаура Хухтасаари (5%). Рейтинг всех остальных кандидатов варьируется в пределах 1-4%.