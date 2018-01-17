В Финляндии начинается досрочное голосование на выборах президента страны

ХЕЛЬСИНКИ, 17 января. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента Финляндии начинается в среду. Об этом сообщило финское министерство юстиции.
Досрочное голосование продлится до 23 января. Избирательные участки будут работать в мэриях городов, библиотеках, торговых центрах, а за границей - в финских дипломатических миссиях.
Всего на высший государственный пост претендуют восемь кандидатов, выдвинутых как от политических партий, так и от движений избирателей. Проголосовать на выборах смогут граждане Финляндии, достигшие 18 лет. Право голоса имеют порядка 4,5 млн человек из более чем 5,5 млн жителей республики.
Основной день голосования - 28 января. Если в первом туре никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, то второй тур выборов состоится 11 февраля.
В выборах в качестве независимого кандидата участвует действующий президент страны Саули Ниинистё. В прошлом году он объявил о готовности идти на второй срок, если его сторонникам удастся собрать 20 тыс. подписей в его поддержку. В итоге глава государства получил свыше 150 тыс. подписей. Шесть лет назад он одержал победу, будучи кандидатом от консервативной Национальной коалиционной партии.
Кандидат от партии премьер-министра страны Юхи Сипиля "Финляндский центр" - экс-премьер Матти Ванханен. Правительственная Национальная коалиционная партия и оппозиционная Христианская демократическая партия сообщили, что поддерживают Ниинистё, и не стали выставлять других кандидатов. От крупнейшей оппозиционной политической силы, Социал-демократической партии, на выборы идет депутат парламента Туула Хаатайнен. От перешедших в оппозицию правых "Истинных финнов" на пост главы государства претендует Лаура Хухтасаари.
Своих кандидатов объявили и другие партии оппозиции: "Союз "зеленых" (Пекка Хаависто), "Левый союз" (Мерья Кюллёнен), Шведская народная партия (Нильс Торвальдс). Ветеран финской политики Пааво Вяюрюнен, который будет участвовать в выборах уже в четвертый раз, идет на них, как и Ниинистё, в качестве представителя движения избирателей.
Новая финская партия "Синее будущее", которая отделилась от "Истинных финнов" и осталась в составе правительственной коалиции, стала единственной политической силой, решившей не участвовать в выборах.
На протяжении всей предвыборной кампании рейтинг Ниинистё значительно превосходил популярность других кандидатов. Согласно одному из последних опросов общественного мнения, проведенному по заказу телекомпании Yle, поддержка действующего президента составляет 72%.
На втором месте находится кандидат от "зеленых" Пекка Хаависто, за него готовы проголосовать 11% респондентов. Именно он был главным соперником Ниинистё на прошлых выборах и уступил ему во втором туре. Третьей идет представительница "Истинных финнов" Лаура Хухтасаари (5%). Рейтинг всех остальных кандидатов варьируется в пределах 1-4%.