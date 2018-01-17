Кабмин Сербии: диалог с Приштиной не будет продолжен без расследования убийства Ивановича

БЕЛГРАД, 17 января. /ТАСС/. Диалог Белграда с Приштиной при посредничестве Евросоюза в Брюсселе не будет продолжен до тех пор, пока Сербия не будет удовлетворена ходом и результатами расследования убийства одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича. Об этом заявил во вторник вечером в эфире национального телевидения глава канцелярии по Косову и Метохии при сербском кабмине Марко Джурич.

"Продолжения диалога в Брюсселе не будет, пока Сербия не получит ответы по убийству. Мы ежеминутно получаем информацию. Мы не просим, а требуем, чтобы косовские органы немедленно нашли убийц", - заявил Джурич.

Он отметил, что целью покушения была Сербия и сербский народ. Джурич напомнил, что Белград будет требовать участия в расследовании убийства Ивановича.

Ранее во вторник президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград в любое время готов к переговорам с Приштиной. При этом глава государства одобрил решение Джурича, возглавлявшего сербскую делегацию в Брюсселе, прекратить переговоры после убийства сербского политика.

Иванович был застрелен во вторник в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда".