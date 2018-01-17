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Великобритания выразила обеспокоенность обострением ситуации в Восточной Гуте и Идлибе

Международная панорама
17 января, 1:57 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 17, января. /ТАСС

В МИД Соединенного Королевства заявили, что "за последние недели наступательная операция режима привела к гибели сотен гражданских лиц, перемещению десятков тысяч людей и разрушению больниц"

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ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Великобритания встревожена обострением ситуации в сирийском регионе Восточная Гута под Дамаском и провинции Идлиб на северо-западе страны. Об этом во вторник заявил заместитель главы МИД Соединенного Королевства по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистер Берт, который приветствовал в Лондоне делегатов Сирийской комиссии по переговорам, объединяющей членов сирийской оппозиции, заинтересованных в урегулированию вооруженного конфликта в этой стране.

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"Мы выделили около 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,4 млрд - прим. ТАСС) на гуманитарную помощь в связи с этим кризисом. Я встревожен тем, что, несмотря на взятые на себя обязательства по деэскалации, режим и его сторонники продолжают бомбить и обстреливать подконтрольные оппозиции районы в Восточной Гуте и провинции Идлиб. За последние недели эта наступательная операция режима привела к гибели сотен гражданских лиц, перемещению десятков тысяч людей, разрушению больниц и другой гражданской инфраструктуры", - приводит слова замглавы МИД пресс-служба ведомства.

"Вместе с нашими международными партнерами Великобритания поддерживает усилия женевского процесса при посредничестве ООН, поскольку мы считаем, что это лучший способ достижения прочного политического урегулирования с целью прекращения конфликта. Мы высоко оцениваем конструктивное участие Насра аль-Харири (главы оппозиционной делегации на женевских переговорах - прим. ТАСС) и сирийской оппозиции в последнем раунде переговоров в Женеве и призываем сирийский режим также принять конструктивное участие, согласившись на прямые переговоры", - добавил Берт.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами перемирия в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. Сирийское командование объявило о прекращении военных действий в этом регионе 22 июля 2016 года, однако бандформирования с тех пор неоднократно нарушали режим перемирия. Пограничная с Турцией провинция Идлиб была захвачена бандформированиями в начале 2015 года.

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