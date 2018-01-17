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Джонсон в Ванкувере подчеркнул важность санкционного давления на КНДР

Международная панорама
17 января, 2:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Глава МИД Великобритании указал на важность сворачивания Пхеньяном ракетно-ядерной программы, которая, в случае ее продолжения, "приведет к дальнейшим экономическим страданиям и лишениям для народа"

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ТАСС, 17 января. Лондон приветствует возобновление переговоров между КНДР и Южной Кореей и подчеркивает важность согласия международного сообщества в давлении на Пхеньян через применение строгого режима санкций Совета Безопасности ООН. Об этом министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник на открывшейся в Ванкувере под председательством Канады и США встрече главы МИД ряда стран по ситуации вокруг КНДР, сообщает пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Очень важно и вселяет надежду то, что мир не подвергся запугиванию и не был разделен угрозой со стороны Северной Кореи. Фактически мы объединились. В резолюции 2397 (принятой СБ ООН 22 декабря прошлого года и устанавливающей ограничения на поставки в КНДР нефти и продуктов ее переработки - прим. ТАСС) была отражена беспрецедентная степень глобального консенсуса относительно того, что делать, чтобы усилить политическое и экономическое давление на режим", - приводит пресс-служба выдержки из речи Джонсона, произнесенной им на министерской встрече.

Глава британского МИД приветствовал "олимпийское перемирие" между КНДР и Южной Кореей в преддверии XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Джонсон указал на важность сворачивания Пхеньяном ракетно-ядерной программы, которая, в случае ее продолжения, "приведет к дальнейшим экономическим страданиям и лишениям для народа".

В начале года наметилось потепление в отношениях между Севером и Югом. Впервые за два года стороны провели переговоры на министерском уровне. Они договорились, что КНДР направит на Олимпиаду в Пхёнчхане делегацию, в том числе представителей властей.

Во вторник в канадском Ванкувере проходит встреча глав МИД ряда стран по ситуации на Корейском полуострове. В переговорах принимают участие министры иностранных дел государств, большинство из которых были союзниками в Корейской войне и выступали против КНДР. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал встречу в Ванкувере по КНДР вредной, а также опроверг утверждения о ее поддержке со стороны Москвы.

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Темы
Олимпиада-2018 Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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