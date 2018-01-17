Комитет защиты журналистов призвал Россию отказаться от законопроекта о СМИ-иноагентах

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (КЗЖ) призывает власти РФ не принимать законопроект, который позволяет признавать СМИ-иноагентами физических лиц. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении правозащитной организации.

"Мы призываем российские власти отказаться от предложенного закона об иноагентах и прекратить эти систематические помехи свободному распространению информации", - приводятся в документе слова заместителя исполнительного директора КЗЖ Роберта Махони. По его утверждению, законопроект дает возможность "навешивать ярлык иноагента" на тех, кто распространяет информацию критического содержания.

Госдума 12 января приняла в первом чтении законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции иноагента, для работы в РФ учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать СМИ-иноагентами физических лиц. Проект развивает и дополняет положения принятого в конце осенней сессии Госдумы закона о СМИ-иноагентах. Он дает возможность признавать средство массовой информации "иноагентом", если оно получает финансирование из-за рубежа. Это стало ответом на требование минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

5 декабря стало известно, что Минюст РФ признал иноагентами девять средств массовой информации. Это "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/ Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее Время", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Фактограф", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии".