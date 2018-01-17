Председательство Словакии на форуме ОБСЕ будет сосредоточено на проблеме Донбасса

ВЕНА, 17 января. /ТАСС/. Словакия во время председательства на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ будет стремиться к достижению мирного урегулирования в Донбассе, которое позволит региону вернуться к нормальной жизни. Об этом заявил 17 января государственный секретарь министерства иностранных дел Словакии Лукаш Паризек в штаб-квартире ОБСЕ в Вене.

Паризек, представляя приоритеты председательства, которое продлится с января по апрель этого года, указал, что Словакия как ближайший сосед "серьезно обеспокоена ситуацией в Восточной Украине". "Непрекращающееся насилие, жертвы среди гражданского населения, концентрация тяжелого оружия и вооружений в непосредственной близости от линии соприкосновения вызывают серьезную озабоченность. Мы будем поддерживать любые возможные политические предложения, которые приведут к мирному урегулированию в Донбассе, позволяя гражданским лицам в этом регионе вернуться к нормальной жизни", - отметил он.

В 2018 году Словакия наряду с Австрией и Италией входит в тройку сопредседателей ОБСЕ, в 2019 году к ней перейдет председательство в организации от Италии.

Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) еженедельно собирается на заседания в Вене и наряду с Постоянным советом ОБСЕ является одним из двух основных регулярно заседающих директивных органов ОБСЕ. Форум работает над повышением безопасности и стабильности в военной сфере в Европе и охватывает некоторые из наиболее фундаментальных военно-политических соглашений государств - участников ОБСЕ.