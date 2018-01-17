Reuters: страны ЕС намерены 18 января ввести новые санкции против окружения Мадуро

ТАСС, 17 января. Государства - члены Евросоюза намерены в четверг одобрить санкции в отношении семи представителей руководства Венесуэлы. Об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в сообществе.

По их данным, меры могут быть направлены, в частности, против глав Верховного суда, министерства внутренних дел и национальной разведки Венесуэлы. Отмечается, что государства ЕС планируют ввести для них ограничения на въезд в страны сообщества и заморозить банковские активы. Предполагается, что санкции могут вступить в силу со следующей недели.

В ноябре 2017 года главы МИД ЕС согласовали введение эмбарго на поставки в Венесуэлу оружия, а также техники и оборудования, которое может использоваться для "внутренних репрессий". Кроме того, было принято решение о создании черного списка для Венесуэлы, фигурантам которого будет закрыт въезд в ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительной инфляцией и девальвацией национальной валюты. С апреля текущего года страну несколько месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти.

Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.