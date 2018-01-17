СМИ: из-за России армия США возвращает ПЗРК Stinger в свой "активный арсенал"

ТАСС, 17 января. Сухопутные войска США в связи с возросшей "агрессивностью со стороны России" после почти пятнадцатилетнего перерыва активизируют обучение военных навыкам применения переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger. Об этом сообщила в среду газета Military Times.

Издание напомнило, что Stinger находятся на вооружении армии США с конца 1970-х годов, но в связи с "переориентацией" в последние годы "на борьбу с повстанцами" обучение в войсках навыкам использования этого ПЗРК постепенно сошло на нет.

"Возвращение Stinger является мерой по заполнению пробела, созданного, а затем и выявленного сухопутными войсками, - приводит издание слова директора Объединенного управления противовоздушной обороны полковника Арона Фельтера. - Мы возвращаемся к основам и предоставляем мобильным подразделениям [возможность] осуществления противовоздушной обороны ближнего действия".

Инициатива Милли

Эта мера, как отметила газета, предпринимается по инициативе начальника штаба Сухопутных войск США Марка Милли, выразившего тревогу по поводу того, что американские войска в Европе, а также их европейские союзники не имеют надежного противовоздушного прикрытия ближнего действия.

Stinger же, по мнению начальника Артиллерийской школы ПВО Сухопутных войск США бригадного генерала Рэндала Макинтайера, в состоянии обеспечить американским подразделениям защиту от атак дронов и вертолетов, представляющих серьезную угрозу для войск.

"Продолжающийся российско-украинский конфликт продемонстрировал трансформацию российских Вооруженных сил и необходимость обеспечения наших ударных сил средствами противовоздушной обороны ближнего действия, - цитирует газета служебную записку бригадного генерала. - [Беспилотники] становятся все более обычными и важными средствами осуществления операций с обеих сторон в российско-украинском конфликте".

Для "заполнения пробела", как стало известно Military Times, на одной из военных баз США в Германии в начале январе приступили к подготовке почти 50 инструкторов по применению Stinger, которые затем будут обучать этим навыкам различные подразделения армии США, дислоцированные в Европе. Подготовкой самих будущих инструкторов занимаются военные специалисты, прибывшие в Германию из Форта Силл (штат Оклахома).

"Первостепенное внимание уделяется Европе, ее готовности уже сегодня противостоять любому противнику, защищаться от него, - заявил газете Фельтер. - Целью является скорейшее формирование 62 команд по применению Stinger. Помимо этого, как добавил полковник, будут сформированы несколько батальонов ПРО ближнего действия, которые по одному будут переданы всем дивизиям.