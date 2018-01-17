СМИ: турецкая артиллерия обстреляла курдские села в районе Африна на севере Сирии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Курдские села в пограничных с Турциях секторах Ширава и Шарран в районе Африна на севере Сирии подверглись в среду обстрелу турецкой артиллерии.

Как сообщило агентство Firat, огонь велся из тяжелых орудий, сведений о пострадавших мирных жителях и нанесенном материальном уроне пока не поступало.

Под обстрел попали селения Эль-Кади, Мираназ и Катма. По ним вели огонь турецкие войска, размещенные в окрестностях пограничного города Аазаз.

Ранее вооруженные формирования сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, атаковали из минометов с высот Калаат-Семаан населенные пункты Иска и Шадри.

Вооруженные отряды Курдских сил самообороны (КСС) на севере Сирии заявили в среду, что "дадут отпор турецким войскам в случае их вторжения в Африн (65 км к западу от Алеппо)". По словам командира КСС Сепана Хамо, курдские бойцы "ответят на любую агрессивную провокацию со стороны Турции".

Анкара не скрывает планов развернуть "антитеррористическую операцию" против курдских отрядов на севере Сирии, которую, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, "может начать в любой момент". В марте 2017 года была завершена операция "Щит Евфрата", ее итогом стало появление подконтрольной Турции "зоны безопасности" в треугольнике Аазаз - Джараблус - Эль-Баб. В Дамаске считают, что эти пограничные районы незаконно оккупированы турецкими войсками и марионеточными силами.

В административном центре Африн и его окрестностях проживает 1,5 млн. человек, большинство из них курды.