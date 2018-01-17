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В НАТО считают Россию "стратегическим конкурентом" на Ближнем Востоке

Международная панорама
17 января, 16:02 UTC+3

Военный блок собирается расширить сотрудничество с ближневосточными странами для повышения безопасности в регионе, сказал председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел

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БРЮССЕЛЬ, 17 января. /ТАСС/. НАТО считает Россию "стратегическим конкурентом в своем непосредственном соседстве, в частности в Африке и на Ближнем Востоке". Об этом заявил в среду по итогам двухдневной сессии Военного комитета НАТО главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

Он подчеркнул, что альянс "намерен продолжать адаптировать свои военные возможности к этой ситуации".

Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел сказал, что военный блок расширит сотрудничество с ближневосточными странами для повышения безопасности в регионе. "Альянс расширит сотрудничество со странами Ближнего Востока, чтобы повысить общую безопасность в регионе", - сказал он.

Главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Дени Мерсье сказал, что укрепление кибернетической обороны НАТО направлено не против России, а против широкого круга угроз. "Речь не идет об усилиях, направленных против России. Эти технологии могут попасть в руки широкого круга негосударственных игроков, даже отдельные частные лица могут иметь к ним доступ", - заявил он, отвечая на вопросы об усилиях по кибернетической защите НАТО.

 
 
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