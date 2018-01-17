Совбез Турции рекомендует правительству вновь продлить режим ЧП в республике

АНКАРА, 17 января. /ТАСС/. Совет национальной безопасности Турции рекомендовал в среду правительству в очередной раз продлить режим ЧП в республике. Об этом сообщило агентство Anadolu.

По данным агентства, ранее режим ЧП продлевался уже пять раз.

Пока страна живет в условиях чрезвычайного положения, действуют ограничения на проведение митингов и некоторых массовых мероприятий, силовые ведомства имеют более широкие права, необходимые для поддержания безопасности. В целом меры по защите страны и граждан от различных угроз остаются значительно повышенными.