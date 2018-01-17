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Вучич потребовал допустить сербов к расследованию убийства Ивановича

Международная панорама
17 января, 21:45 UTC+3 БЕЛГРАД 17, января. /ТАСС

Президент Сербии и лидер Косова согласились, что диалог сербов и албанцев имеет ключевое значение для обеих сторон

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БЕЛГРАД, 17 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич провел в среду телефонные переговоры с лидером Косова Хашимом Тачи. Как сообщила канцелярия сербского лидера, Вучич потребовал от Тачи допустить сербскую сторону к расследованию убийства в Косове сербского политика Оливера Ивановича.

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"Вучич и Тачи совместно выразили сожаление и согласились, что расследование и приведение к ответственности организаторов и исполнителей ужасного преступления имеют ключевое значение для сохранения мира и доверия между людьми. Президент Вучич еще раз потребовал от Тачи принять участие сербских государственных органов в расследовании убийства Ивановича, чтобы это отвратительное преступление в самое короткое время было раскрыто. Собеседники согласились, что диалог сербов и албанцев, как и совместная работа по успокоению и стабилизации в Косове и Метохии, имеют ключевое значение для обеих сторон", - говорится в заявлении.

Ранее Вучич сообщил в обращении к нации в связи с убийством Оливера Ивановича о намерении посетить автономный край Косово и Метохия. Как сообщила позднее канцелярия сербского лидера, визит состоится 20-21 января.

Один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был застрелен во вторник в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Президент Сербии Александар Вучич назвал убийство Ивановича терактом и нападением на весь сербский народ, глава канцелярии по Косову и Метохии при сербском кабмине Марко Джурич заявил, что сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград.

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Убийство лидера сербской партии в Косове
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