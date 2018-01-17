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Нетаньяху сообщил, что Индия возобновляет сделку о покупке в Израиле противотанковых ракет

Международная панорама
17 января, 22:15 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 17, января. /ТАСС

Планируется, что Индия закупит 8 тыс. ПТУР Spike

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Индия приняла решение вернуться к отмененной сделке о покупке у еврейского государства 8 тыс. противотанковых управляемых ракет (ПТУР) Spike. Соответствующее заявление главы израильского правительства распространила здесь 17 января его канцелярия.

"После моих переговоров с моим другом премьер-министром Индии Нарендрой Моди индийское правительство сообщило, что возвращает сделку по ПТУР Spike обратно на рельсы", - сказал Нетаньяху. "Это очень важно, будет еще много других сделок", - добавил премьер, который находится в настоящий момент с шестидневным визитом в Индии.

В начале 2018 года стало известно, что израильский оборонный концерн Rafael Advanced Defense Systems (RADS) получил от минобороны Индии официальный отказ от приобретения у него 8 тыс. ракет Spike на сумму в полмиллиарда долларов. Как указало тогда израильское государственное радио Kan, сделка была отменена на стадии еще до подписания контракта. Первые сообщения о грядущей отмене сделки появились в индийской прессе еще в ноябре 2017 года.

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Персоны
Моди, Нарендра Нетаньяху, Биньямин
Страны
Индия Израиль
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