Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 56.59
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Турции приняли решение продлить режим ЧП еще на три месяца

Международная панорама
17 января, 22:00 UTC+3 АНКАРА 17, января. /ТАСС

Срок действия нынешнего режима ЧП истекает 19 января

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 17 января. /ТАСС/. Власти Турции  в среду приняли решение в шестой раз продлить режим ЧП в стране еще на три месяца, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг после заседания кабинета министров. Трансляцию его выступления вел телеканал Haberturk.

"С 19 января 2018 года режим ЧП в Турции будет продлен еще на три месяца", - сказал он.

Срок действия нынешнего режима ЧП заканчивается 19 января, он продлевался уже пять раз после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.

Пока страна живет в условиях чрезвычайного положения, действуют ограничения на проведение митингов и некоторых массовых мероприятий, силовые ведомства имеют более широкие права, необходимые для поддержания безопасности. В целом меры по защите страны и граждан от различных угроз остаются значительно повышенными.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты назвали причину падения рейтинга Грудинина
2
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
3
Родченков обвинил британских атлетов в манипуляциях с допингом
4
Осужденному экс-сенатору Изместьеву комиссия при мэре Москвы отказала в помиловании
5
Тяжелые истребители впервые в истории ВКС совершили посадку на автотрассу
6
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
7
Массовое снятие атлетов в Иркутске после приезда РУСАДА не стало неожиданностью для ВФЛА
Темы дня
Новости партнеров
Реклама