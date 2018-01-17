Власти Турции приняли решение продлить режим ЧП еще на три месяца

АНКАРА, 17 января. /ТАСС/. Власти Турции в среду приняли решение в шестой раз продлить режим ЧП в стране еще на три месяца, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг после заседания кабинета министров. Трансляцию его выступления вел телеканал Haberturk.

"С 19 января 2018 года режим ЧП в Турции будет продлен еще на три месяца", - сказал он.

Срок действия нынешнего режима ЧП заканчивается 19 января, он продлевался уже пять раз после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.

Пока страна живет в условиях чрезвычайного положения, действуют ограничения на проведение митингов и некоторых массовых мероприятий, силовые ведомства имеют более широкие права, необходимые для поддержания безопасности. В целом меры по защите страны и граждан от различных угроз остаются значительно повышенными.