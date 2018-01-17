Мексиканский политик назвал реальной угрозу вмешательства России в выборы в стране

МЕХИКО, 17 января. Существует реальная угроза вмешательства России в президентские выборы в Мексике. Такое мнение высказал Хавьер Лосано, один из координаторов кампании претендента на пост главы государства Хосе Антонио Мида, сообщила в среду газета La Hornada.

МИД намерен участвовать в борьбе за президентство от Институционно-революционной партии (ИРП), к которой принадлежит и действующий глава государства Энрике Пенья Ньето.

По мнению Лосано, вмешиваться в выборы якобы будут посредством кибератак. "Угроза реальна, потому что, если цель состоит в том, чтобы зайти через заднюю дверь, чтобы задеть США и повлиять на регион, они это сделают", - приводит "Хорнада" высказывание политика. Каких-либо доказательств, подтверждающих его точку зрения, Лосано не привел.

Ранее пресс-секретарь президента Эдуардо Санчес заявлял об отсутствии сведений, которые могли бы подтвердить предположения о возможном вмешательстве России в предстоящие выборы. Такое же мнение высказывал и глава Национального исполнительного комитета ИРП Энрике Очоа Реса.

Мексика изберет нового президента 1 июля текущего года. В число основных претендентов на высший государственный пост, помимо Лопеса Обрадора и Мида, можно включить Рикардо Анайю, экс-руководителя Партии национального действия.