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Трамп готов к переговорам с Ким Чен Ыном, но не уверен, что это даст результат

Международная панорама
17 января, 23:03 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, января. /ТАСС

Руководитель администрации США считает, что его присутствие за столом переговоров не решит проблему вокруг ядерных и ракетных разработок Пхеньяна

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ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов сесть за стол переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако не уверен, что это способствовало бы урегулированию кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок Пхеньяна. Об этом американский лидер заявил в среду в интервью информационному агентству Reuters.

"Я бы сел за стол переговоров. Но я не уверен, что присутствие за столом переговоров решит проблему", - сказал руководитель администрации США, комментируя перспективу прямого диалога между Вашингтоном и Пхеньяном, в том числе на высшем уровне.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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