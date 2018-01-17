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Генсек ООН выступил в поддержку иранской ядерной сделки в годовщину начала ее реализации

Международная панорама
17 января, 23:10 UTC+3 ООН ООН 17, января. /ТАСС

Антониу Гутерриш уверен в том, что СВПД - это лучший способ обеспечить исключительно мирный характер иранской ядерной программы

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ООН, 17 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил в среду в поддержку соглашения по иранской ядерной программе, отметив соблюдение Ираном своих обязательств в рамках сделки. В заявлении, приуроченном ко второй годовщине начала реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), административный глава всемирной организации подчеркнул, что соглашение не должно стать жертвой разногласий между Тегераном и западными странами по другим вопросам.

"СВПД являет собой важное достижение в области ядерного нераспространения и дипломатии, которое внесло вклад в региональный и международный мир и безопасность. Генеральный секретарь по-прежнему убежден, что СВПД - это лучший способ обеспечить исключительно мирный характер иранской ядерной программы и предоставить обещанную ощутимую экономическую выгоду для иранского народа", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией Гутерриша. В нем подчеркивается, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) "неоднократно подтверждало, что Иран выполняет свои обязательства в рамках СВПД в ядерной сфере".

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Генеральный секретарь призвал "урегулировать вопросы, связанные с реализацией сделки, "через механизмы, созданные в соответствии с соглашением". "Он считает, что вопросы, которые напрямую не связаны с СВПД, должны решаться без ущерба для сохранения соглашения и его достижений", - отмечается в коммюнике.

Тегеран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, Соединенные Штаты, ФРГ и Франция) достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Исламскую Республику в связи с ее ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что США прекратят свое участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения. Недовольство Вашингтона вызывает разработка Ираном баллистических ракет, которая не запрещена соглашением и принятой в его поддержку резолюцией 2231, а также политика Тегерана в регионе. Несмотря на это, Трамп продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".

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Персоны
Трамп, Дональд Гутерриш, Антониу
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