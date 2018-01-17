Порошенко: проект закона о нацбезопасности ставит курс на вступление Украины в ЕС и НАТО

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассмотренный на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) проект закона "О национальной безопасности Украины" ставит перед страной задачу вступления в Евросоюз и НАТО. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Проект [законопроект "О национальной безопасности Украины"] ставит перед собой задачу членства Украины и в Европейском Союзе, и в Североатлантическом договоре, который должен быть безусловной гарантией безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - сказал Порошенко.

При этом в пресс-службе секретаря СНБО Александра Турчинова отметили, что данный законопроект должен обобщить все уже проведенные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны Украины, "а также объединить в себе не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах".

В декабре 2014 года украинский парламент отказался от внеблокового статуса государства. Тогда Порошенко заявил, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость вооруженных сил с силами стран НАТО. Он также особо подчеркивал, что членство в НАТО является стратегической целью страны. В 2015 году глава государства сказал, что вынесет вопрос о вступлении страны в НАТО на всеукраинский референдум, но лишь тогда, когда Украина будет к этому готова.

В свою очередь генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг отметил, что, несмотря на решение Верховной рады об отказе от внеблокового статуса, страна еще очень нескоро сможет стать членом организации. Эксперты также полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.

Саммит ЕС в декабре 2016 года принял юридически обязывающую декларацию по отношениям с Украиной, в которой подчеркивается, что Соглашение об ассоциации не дает стране права на вступление в ЕС, не подразумевает гарантий безопасности и прямой военной помощи, не дает право гражданам Украины на жительство или работу в ЕС, а также не предполагает дополнительной финансовой помощи Киеву.