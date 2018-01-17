Нижняя палата парламента Великобритании приняла билль о Brexit

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Палата общин парламента Великобритании приняла билль об отмене на территории Соединенного Королевства общеевропейского законодательства. Об этом стало известно в среду после проведенного голосования в нижней палате британского законодательного органа.

За внесенный правительством законопроект, который должен будет превратить законы ЕС во внутрибританские после того, как страна выйдет из состава Евросоюза в марте 2019 года, проголосовали 324 депутата. Против него высказались 295 народных избранников. "Мы рады, что законопроект успешно прошел данный этап своего пути через парламент. Это очень важный законодательный акт, целью которого является установление максимальной определенности после выхода (из Евросоюза) для граждан и представителей бизнеса", - заявил министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис в коммюнике, поступившем в представительство ТАСС.

После сегодняшнего голосования законопроект поступит на рассмотрение Палаты лордов, где ему предстоит пройти через аналогичную процедуру с тремя чтениями. Статус закона билль примет лишь после того, как обе палаты согласуют текст до последней запятой, после чего королева Великобритании Елизавета II одобрит его, выдав так называемую королевскую санкцию.

Основная цель законопроекта - отменить закон о Европейских сообществах 1972 года, который распространил действие европейского законодательства на территории Соединенного Королевства. Иными словами, все те законы, которые были приняты за более чем 40 лет членства Великобритании в ЕС, на следующий день после официальной даты "развода" начинают применяться на территории Соединенного Королевства, но уже в качестве британских.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе утвердили 15 декабря переход ко второй фазе переговоров по выходу Великобритании из сообщества, в ходе которой стороны должны согласовать вопросы совместного сотрудничества в сферах безопасности и торговли. Новый этап переговоров должен начаться в январе 2018 года, однако, по сообщениям британских СМИ, может быть отложен до марта.