Сенатор-республиканец сравнил риторику Трампа с заявлениями Сталина

ТАСС, 17 января. Американский сенатор Джефф Флейк в среду сравнил риторику президента США Дональда Трампа, назвавшего критикующие его СМИ врагами народа, с высказываниями бывшего советского лидера Иосифа Сталина (1879-1953), использовавшего этот ярлык против своих политических противников, которых он подвергал репрессиям. Об это Флейк (республиканец от штата Аризона) заявил, выступая в Конгрессе США, передает телекомпания ABC.

"О состоянии, в котором находится наша демократия, свидетельствует то, что наш собственный президент использует печально известные слова, которые использовал Иосиф Сталин для характеристики своих оппонентов", - заявил Джефф Флейк.

"Стоит напомнить, что выражение "враг народа" приобрело такой зловещий смысл, что даже Никита Хрущев (1894-1971, первый секретарь ЦК КПСС в 1953-64, председатель Совета министров СССР в 1958-64 - прим. ТАСС) запретил использовать его, заявив советской Коммунистической партии, что эта фраза была введена в оборот Сталиным для уничтожения людей, не согласных с верховным лидером", - добавил сенатор-республиканец. Он назвал заявления Трампа в адрес СМИ постыдными.

55-летний Флейк является одним из наиболее известных критиков Трампа в рядах Республиканской партии, к которой принадлежит нынешний президент США. В октябре прошлого года Флейк заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на очередных выборах в Сенат в ноябре 2018 года, объяснив свое решение разногласиями с Трампом.

В феврале прошлого года Трамп в своем Twitter назвал телекомпании CNN, NBC, а также газету The New York Times (NYT) врагами американского народа. "СМИ фейковых новостей (CNN, NBC, NYT и многие другие) являются не моим врагом, а врагом американского народа. Ужас!" - написал глава государства.

Через несколько минут он удалил это свой твит, однако в конце февраля повторил свои высказывания в интервью сетевому изданию Breitbart заявив: "Лживые СМИ - враг американского народа".