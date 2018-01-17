Парламент Чехии отверг инициативы ЕК по продвижению миграционных квот

ПРАГА, 17 января. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии отвергла усилия Еврокомиссии (ЕК), направленные на продвижение принудительных механизмов распределения беженцев в Евросоюзе. Об этом говорится в принятой в среду резолюции нижней палаты высшего законодательного органа республики, в которой происходит основной законотворческий процесс.

"Палата депутатов решительно отвергает предложение Еврокомиссии по введению так называемое коррекционного распределительного механизма [миграционных квот] и связанных с ним финансовых санкций (против государств-членов ЕС, отказывающихся принимать беженцев - прим. ТАСС)", - подчеркивается в документе.

Чехия является одной из немногих стран ЕС, которые последовательно отвергают принудительные механизмы распределения беженцев в Евросоюзе. И. о. премьер-министра республики Андрей Бабиш, выступая в среду перед депутатами нижней палаты парламента, назвал квоты "дорогой в ад".

Парламентарии, разделяющие мнение премьера по квотам, призвали правительство на саммитах ЕС всячески противодействовать их признанию в качестве инструмента миграционной политики Евросоюза.