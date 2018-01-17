Тиллерсон: США намерены сохранять военное присутствие в Сирии и после разгрома ИГ

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. США планируют сохранять свое военное присутствие в Сирии и после скорого разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Но давайте скажем ясно: США будут сохранять военное присутствие в Сирии, сконцентрированное на том, чтобы гарантировать, что ИГ не сможет возникнуть вновь. Наша военная миссия будет зависеть от [ряда] условий. Мы не можем допустить тех же ошибок, которые были сделаны в 2011 году, когда преждевременный уход из Ирака позволил "Аль-Каиде" выжить и в конце концов превратиться в ИГ", - сказал шеф американской дипломатии.

"Тот вакуум позволил ИГ и другим террористическим организациям разрушить страну и обеспечил ИГ безопасное пристанище, позволившее планировать вылазки против американцев и наших союзников. Мы не можем допустить, чтобы история повторилась в Сирии", - продолжил Тиллерсон .

Из его высказываний фактически следовало, что американские войска будут находиться в Сирии и после ожидающегося вскоре уничтожения "халифата", который был провозглашен ИГ в захваченных ею районах Сирии и Ирака со "столицей" в Ракке. В связи с этим Тиллерсон призвал сограждан с пониманием отнестись к перспективе продолжения участия США в военной кампании в Сирии в течение еще какого-то продолжительного времени.

Кроме того, госсекретарь США отметил, что группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в значительной степени, но не полностью разгромлена в Сирии.

"ИГ в значительной степени, но не полностью побеждена", - сказал он.

"Режим [президента Башара] Асада контролирует примерно половину территории и населения Сирии", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Порядка 715 тыс. сирийцев вернулись за 2017 год в свои дома, в том числе 15 тыс. граждан Сирии, бежавших за рубеж, подчеркнул госсекретарь США

"В общей сложности около 715 тыс. сирийцев, включая 50 тысяч сирийцев из-за рубежа, вернулись в свои дома в 2017 году", - сказал он.

Также Тиллерсон подчеркнул, что уход США из Сирии даст возможность Ирану укрепить свои позиции в этой стране.

"Уход США из Сирии позволит Ирану продолжить укреплять свои позиции в Сирии", - считает он.

Соединенным Штатам нужно, чтобы Россия продолжала работать с Иорданией и США для того, чтобы прекращение огня в зоне деэскалации на юго-западе Сирии продолжало соблюдаться, заявил Тиллерсон.

"В прошлом июле США работала с Россией и Иорданией для установления зоны деэскалации на юго-западе Сирии. Ее создание позволило добиться прекращения огня. <...> Нам нужно, чтобы Россия продолжала работать с США и Иорданией для функционирования этой зоны", - сказал он.

Расширение зон деэскалации

Расширение зон деэскалации в Сирии, которые дают возможность оказывать гуманитарную помощь сирийцам и позволяют им возвращаться в свои дома, может пойти на пользу дальнейшему восстановлению страны, такую точку зрения озвучил Тиллерсон.

"Эти уже заметно позитивные тенденции могут иметь еще более значительный эффект в результате активизации усилий по деэскалации не только на юго-западе, но и в других местах", - сказал шеф американской дипломатии, имея в виду зоны деэскалации.

В Дананге 11 ноября 2017 г. в кулуарах саммита АТЭС российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в совместном заявлении подтвердили важность существования зон деэскалации в Сирии в качестве временной меры по снижению насилия и созданию условий для урегулирования в этой стране. В документе отмечается, что главы государств обсудили ход реализации решения о создании юго-западной зоны деэскалации в Сирии, которое было достигнуто во время предыдущей их встречи 7 июля в Гамбурге.

О создании зоны деэскалации на юге Сирии 7 июля 2017 г. сообщил по итогам встречи Путина и Трампа глава МИД РФ Сергей Лавров. Режим прекращения огня на ее территории начал действовать с 12:00 по дамасскому времени 9 июля. 23 августа прошлого года в Аммане начал работу совместный мониторинговый центр, в задачи которого входит контроль соблюдения режима прекращения боевых действий, обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа и оказание медицинской помощи населению в южной зоне деэскалации.

ИГ - одной ногой в могиле

"ИГ в настоящее время одной ногой стоит в могиле. И она скоро будет стоять обеими за счет сохранения американского военного присутствия в Сирии до полного и законченного разгрома ИГ. Мы понимаем, что некоторые американцы скептически относятся к продолжению вовлеченности в [дела] Сирии и ставят под сомнение преимущества сохранения присутствия в столь проблемной стране", - подчеркнул Тиллерсон.

Однако, убежден он, США важно продолжать эту военную операцию "по ряду причин". "Неуправляемые пространства, особенно в зонах конфликтов, являются плодоносной почвой для ИГ и других террористических организаций. Битва против ИГ не завершена. Есть... боевики ИГ, которые уже начинают вести повстанческую войну, мы с союзниками будем охотиться за ними", - сказал Тиллерсон.

"Мы также должны продолжать свое дело в Сирии, чтобы уничтожить "Аль-Каиду", которая все еще сохраняет существенное присутствие и операционную базу в северо-западной Сирии", - продолжал госсекретарь США. По его словам, "Аль-Каида" стремится, как и в годы, предшествовавшие терактам 11 сентября, заполучить себе "прибежище, чтобы планировать и осуществлять атаки на Запад".

"Аль-Каида" остается "серьезной угрозой" и пытается воссоздать себя "новыми, мощными способами", предупредил Тиллерсон.