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Арктический совет выдвинут на Нобелевскую премию мира

Международная панорама
17 января, 23:39 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 17, января. /ТАСС

Деятельность совета способствует сохранению мира между народами, что соответствуют духу завещания шведского химика Нобеля, считают авторы письма

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ОСЛО, 17 января. /ТАСС/. Арктический совет, в который входят 8 государств полярного региона, включая Россию, был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Как сообщил в среду канадский телеканал CBC, международная организация была номинирована учеными из 20 стран мира, направивших коллективное письмо в Норвежский нобелевский комитет.

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"В то время, когда факты оспариваются, на этнокультурные различия смотрят с подозрением, а ценность международного сотрудничества ставят под вопрос, Арктический совет продолжает работать с прежней силой, - говорится в документе. - Арктика всегда была местом сотрудничества и взаимодействия, что было не только желательно, но во многих случаях просто необходимо для выживания. Этот подход сохранился и в XXI веке, когда изменение климата, глобализация, масштабная разработка природных ресурсов и тенденция узко интерпретировать вопросы геополитики ставят новые вызовы перед регионом".

Авторы письма считают, что деятельность совета способствует сохранению мира между народами, что соответствуют духу завещания шведского химика Альфреда Нобеля (1833-1896). Согласно его последней воле, премия мира ежегодно присуждается в Норвегии "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". Лауреатами награды могут становиться не только люди, но и организации.

Арктический совет был официально учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе - особенно в сфере защиты окружающей среды. Государствами- членами Арктического совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

Прием номинаций на Нобелевскую премию мира 2018 года будет завершен 1 февраля. Лауреат премии будет объявлен в Осло в октябре.

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