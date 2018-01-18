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Сайт предприятия "Антонов" подвергся хакерской атаке, утверждают в пресс-службе

Международная панорама
18 января, 0:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, января. /ТАСС

Ранее в среду на сайте авиаконцерна было опубликовано открытое письмо с обвинением правительства Украины в попытках усложнить развитие авиастроения

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КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Обвинение государственного предприятия "Антонов" в адрес правительства Украины из-за отсутствия должной поддержки авиастроения в стране было размещено в результате хакерской атаки. Об этом в среду заявили в пресс-службе концерна.

"17 января состоялась хакерская атака на официальный сайт antonov.com с размещением в разделе "Новости" фейковой информации "Открытое письмо". "Антонов" сообщает, что это провокация. Просим средства массовой информации прекратить распространение фейковых материалов", - говорится в сообщении в Twitter.

В настоящий момент сайт не работает.

Ранее 17 января на сайте предприятия "Антонов" было размещено открытое письмо, в котором авиаконцерн обвинил кабинет министров Украины во главе с премьером Владимиром Гройсманом в отсутствии должной поддержки развития предприятия, а также в попытках любыми путями усложнить работу украинского авиастроения. В нем также отмечалось, что правительство вместо обещанного еще в 2016 году запуска серийного производства пассажирских самолетов "предлагает изъять существенную часть заработанных средств для решения проблем других предприятий концерна, вопреки мнению руководства "Укроборонпрома". Это в свою очередь может привести к срыву международных договоренностей по производству самолетов Ан-132D и модернизации Ан-70, а также к остановке разработки первого украинского ударного беспилотника "Горлица".

"Антонов" является ведущим украинским разработчиком и производителем авиационной техники. Компания занимается проектированием, разработкой, производством и обслуживанием транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. Среди них Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225, а также перспективный Ан-178. "Антонов" известен и тем, что выпускал самые крупные в мире самолеты Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".

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