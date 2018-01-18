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Представитель Госдепартамента рассказал о давнем сотрудничестве США и России в Антарктике

Международная панорама
18 января, 0:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, января. /ТАСС

Глава управления Госдепартамента по вопросам океанов и полярных регионов Эван Блум

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ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. США и Россия имеют давнюю историю сотрудничества и крепкие связи по Антарктике. Об этом рассказал в среду глава управления Госдепартамента по вопросам океанов и полярных регионов Эван Блум, выступая на конференции в вашингтонском научно-исследовательском Центре имени Вудро Вильсона.

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"Работая над проблемами Арктики и Антарктики, я обнаружил один факт, который заключается в том, что полярные регионы иногда могут стать исключением и областью, где в конечном счете можно сотрудничать, даже если это затруднительно в отношении других сфер", - отметил он, отвечая на вопрос об американо-российских отношениях и совместной работе двух стран в Антарктике.

Блум рассказал, что Россия "в течение долгого времени находится в Антарктике, и она проявляет повышенный интерес с точки зрения рыбного промысла" в этом регионе. "Их [России] присутствие [в Антарктике] весьма значительное. США и Россия имеют давнюю историю сотрудничества по решению проблем в регионе Антарктики", - отметил руководитель управления Госдепартамента.

В пример он привел созданную в 2012 году совместную комиссию для проверки иностранных научных станций, действующих в Антарктиде. "Между американскими и российскими программами в Антарктике всегда были очень крепкие связи", - отметил Блум. Он указал на важность "способности [двух стран] напрямую говорить о сотрудничестве в Антарктике". "Я думаю это немного отразилось в Арктике и нашем сотрудничестве с Россией в Арктическом совете", - подчеркнул глава управления, добавив, что работающие в этой сфере "дипломаты [обеих стран] знают друг друга, что упрощает поиск пути продвижения вперед".

Присутствовавший на конференции бывший заместитель помощника госсекретаря США по вопросам исследования океанов, международным природоохранным и научным делам Дэвид Балтон согласился с Блумом. "Проблемы, связанные с противоречиями между Соединенными Штатами и Россией в отношении других частей света или других вопросов, не имеют значения в переговорах" по Антарктике, пояснил он.

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