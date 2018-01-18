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Тиллерсон: США хотят, чтобы РФ оказывала значительно большее давление на Асада

Международная панорама
18 января, 0:13 дата обновления: 18 января, 2:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, января. /ТАСС

По мнению госсекретаря Соединенных Штатов, президент Сирии "видит в России гаранта своей безопасности"

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© AP Photo/Virginia Mayo, Pool

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят, чтобы давление России на правительство Сирии вышло на новый уровень с тем, чтобы оно принимало более активное участие в женевских переговорах. Об этом заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Станфордском университете (штат Калифорния). Трансляцию выступления вел Госдепартамент США.

Как утверждал Тиллерсон, президент Сирии Башар Асад "видит в России гаранта своей безопасности". "У России между тем есть важная роль убеждать режим Асада принимать конструктивное участие в женевском процессе", - сказал он.

"Россия должна придерживаться обязательств, которые сформулировали в прошлом ноябре наши президенты для нахождения устойчивого решения [ситуации в Сирии] через женевский процесс под эгидой ООН. Один из способов, как Россия может это сделать, - это использовать свое уникальное влияние на сирийский режим, который сам согласился участвовать в женевских переговорах. Россия должна оказать новый уровень давления на режим с тем, чтобы он не просто появлялся в Женеве, а убедительно принимал участие в действиях ООН, а также реализовывал достигнутые [на переговорах] договоренности", - считает политик.

По его словам, США, ЕС и их союзники не будут поддерживать усилия по реконструкции районов Сирии, контролируемых нынешним правительством.

"США, Евросоюз и региональные партнеры не будут оказывать поддержку международным усилия по реконструкции [Сирии] в каких-либо районах, находящихся под контролем режима Асада", - считает госсекретарь. "Мы призываем все заинтересованные в будущем Сирии стороны последовать тому же примеру", - добавил он.

Тиллерсон также заявил, что США намерены отговаривать другие страны от поддержания каких-либо экономических отношений с нынешним сирийским правительством. "Вместо этого мы будем призывать к международному сотрудничеству по восстановлению территорий, освобожденных [международной контртеррористической] коалицией и ее местными партнерами от "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС), - заявил дипломат.

"Как только Асад уйдет из власти, США с удовольствием будут настаивать на нормализации экономических отношений между Сирией и другими государствами", - сказал он.

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве
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Тиллерсон, Рекс Асад, Башар Хафез
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