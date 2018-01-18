Военный прокурор Украины: в законопроекте о реинтеграции Донбасса много "юридических мин"

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса недоработан и содержит много норм, которые невозможно воплотить в повседневную жизнь жителей региона.

"Я точно знаю, что в этом законе есть столько подводных юридических мин, которые приводят к маленьким катаклизмам и апокалипсису для отдельно взятых людей Донбасса - Луганска и Донецка. О чем это говорит? Маленькие апокалипсисы для этих людей в виде невозможности реального использования этих норм в повседневной жизни, маленькие апокалипсисы могут привести к большому", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Кроме того, Матиос обратился к парламентариям за разъяснением, кто будет заниматься миротворческой миссией в Донбассе. "Я, например, не услышал сегодня из всех 600 поправок или сколько их там подавалось, <...> а кто будет заниматься, мы ж верим в это, мы идем к этому через нормандский формат, через другое, миротворческим контингентом, который, как ожидается, должен составить, по прогнозам экспертов, до 30 тысяч военных других стран. Кто? Гражданская прокуратура, депутаты, которые в зале не могут собраться?" - задался вопросом военный прокурор.

Украинский парламент два дня подряд рассматривал во втором чтении законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". В настоящее время рассмотрено более 600 поправок, однако ни одна из них не была поддержана парламентариями, в том числе и поправка о признании неподконтрольных Киеву республик Донбасса террористическими организациями. Спикер украинского парламента Андрей Парубий выразил надежду, что законопроект может быть поставлен на голосование 18 января.

Документ называет Донецкую и Луганскую народные республики "оккупированными территориями", Россию - "оккупантом" и официально закрепляет понятие "российская агрессия". Меры по реинтеграции региона сводятся к силовому сценарию и политико-дипломатическому давлению на Россию. При этом в документе исключается не только упоминание о Минских соглашениях, но и нормы, которые содержат отсылки к ним, о чем ранее настаивал президент Петр Порошенко.

Ряд украинских экспертов уже высказали мнение, что данный закон в той редакции, в которой его намерены поставить на голосование, только отдалит и усложнит задачи по мирному урегулированию в Донбассе. По оценке ООН, законопроект не обеспечивает в полной мере защиту прав человека. Представитель президента в парламенте Ирина Луценко также ранее заявила, что поправки, внесенные в законопроект в ходе первого чтения в Верховной раде, исказили ту стратегию, которая закладывалась в документ президентом Петром Порошенко.