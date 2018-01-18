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Сенаторы в США предложили включить Чайку и Усманова в доклад Госдепа по санкциям

Международная панорама
18 января, 1:23 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, января. /ТАСС

По мнению республиканцев, они "замешаны в значительных случаях коррупции"

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ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Группа американских сенаторов в среду направила письмо на имя госсекретаря США Рекса Тиллерсона с предложением обратить внимание на генерального прокурора России Юрия Чайку и бизнесмена Алишера Усманова при составлении специального доклада в рамках реализации закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

"По мере того, как вы продолжаете свою работу, мы хотели бы обратить ваше внимание на лица из круга приближенных президента [России] Владимира Путина, которые, согласно сообщениям в российской, мировой прессе, а также заявлениям тех, кто проводит антикоррупционные расследования, замешаны в значительных случаях коррупции. Некоторые из их сделок затрагивали граждан США и доли американских компаний, что говорит о возможных нарушениях закона о борьбе с иностранной коррупцией", - говорится в письме. Его авторами выступили республиканцы Роджер Уикер, Марко Рубио, Кори Гарднер и Линдси Грэм.

Далее они напоминают о сообщениях в прессе о сделках, которые якобы совершали родственники Чайки. Усманов в свою очередь в письме назван "одним из наиболее влиятельных в политике олигархов с тесными связями с Кремлем". "Мы надеемся, что мы смогли пролить свет на представителей той категории лиц, которые должны быть включены в предстоящий доклад администрации", - резюмируют законодатели.

Согласно разделу номер 241 принятого в августе прошлого года закона об усилении санкционного режима в отношении РФ, Ирана и КНДР, министр финансов США вместе с директором национальной разведки и госсекретарем должны представить доклад с указанием "наиболее значимых иностранных политических лиц и олигархов", имеющих тесные связи с российскими властями, а также организаций с государственным участием. В докладе также должна содержаться оценка вероятных последствий введения санкций в отношении фигурантов списка.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Чайка, Юрий Яковлевич Усманов, Алишер Бурханович Путин, Владимир Владимирович
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