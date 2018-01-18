Трамп заявил, что перенос посольства США в Иерусалим займет больше года

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим не случится за один год. Об этом в опубликованном в среду интервью агентству Reuters заявил президент США Дональд Трамп.

Заданный ему вопрос касался высказываний премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху о том, что перенос дипмиссии произойдет уже в течение года. "К концу года? Мы говорим о разных сценариях", - сказал американский лидер. По его словам, в Вашингтоне такой вариант не рассматривается.

Трамп 6 декабря прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и начале подготовки к переносу туда американского посольства из Тель-Авива. Позже госсекретарь Рекс Тиллерсон предположил, что это случится "не ранее как через три года, хотя и это достаточно оптимистично".

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.