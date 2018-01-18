Командующий ВМС НАТО считает, что РФ готовится к соперничеству на морских пространствах

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Россия готовится к интенсивному соперничеству на морских пространствах. Такое мнение выразил в среду командующий ВМС НАТО британский вице-адмирал Клайв Джонстон, выступая в Атлантическом совете.

"Мы сейчас переживаем период такого соперничества на море, которого не наблюдали ранее. Россия готовит себя к периоду интенсивных вызовов, и Китай делает то же самое. Это лишь подчеркивает важность сохранения военно-морской мощи в стратегии НАТО", - указал вице-адмирал.

По его словам, "Россия очень хорошо использует появляющиеся возможности, пример тому - Сирия". "В сфере разведки мы видим, что россияне действуют более целенаправленно, агрессивно, открыто и ближе к нашему дому, чем когда-либо ранее, и нас это немного нервирует", - сказал Джонстон. "Нам нужно приспособиться к тому, как Россия начинает расставлять на шахматной доске свои фигуры - разведывательные корабли, боевые корабли, подлодки", - считает он.

В то же время Джонстон призвал спокойнее реагировать на российские военные учения. "В прессе было много публикаций о том, что такие учения - на самом деле репетиция вторжений, - заметил он. - Я думаю, надо более сдержанно подходить к оценкам, не рисовать россиян как трехметровых великанов. <...> Они такие же, как и мы, им тоже приходится решать проблемы с нехваткой ресурсов".

"Если мы посмотрим на их учения, проведенные за последние пару месяцев, то нельзя не отметить их способность раз за разом задействовать на больших расстояниях значительные силы", - добавил вице-адмирал. Он отметил, что беспокойство у него вызывает ситуация в Балтийском и Черном морях. "Есть страны, которые считают, что Балтийское море наиболее важный район и если что-то там случится, то мы столкнемся с реальной проблемой, с чем я соглашусь: невозможно будет войти в это море и невозможно выйти", - подчеркнул вице-адмирал.

Что касается Черного моря, то в этом районе, как полагает Джонстон, "больше всего происходит преобразований". "Мы приступили к наращиванию в Черном море своих военных возможностей - за последние 18 месяцев в три раза увеличили свое присутствие. Мы начинаем лучше понимать ситуацию там", - сказал он.