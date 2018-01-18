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Франция направит в 2019 году военных в Эстонию для службы в британском батальоне

Международная панорама
18 января, 1:45 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 18, января. /ТАСС

Лондон, в свою очередь, направит три военно-транспортных вертолета Chinook в Мали в качестве поддержки проводимой там Парижем антитеррористической операции

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ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Франция согласилась в 2019 году направить в Эстонию своих военнослужащих, которые войдут в состав батальона НАТО, возглавляемого Великобританией. Об этом в среду сообщила пресс-служба британского правительства в преддверии открывающегося в четверг саммита Великобритания-Франция, который примет Королевская военная академия в Сандхерсте.

"Военнослужащие будут частью расширенного военного присутствия НАТО в Восточной Европе, обеспечивая сдерживание усиливающейся российской (военной) активности", - говорится в распространенном коммюнике.

"Сегодняшний саммит подчеркнет, что мы по-прежнему привержены защите наших народов и отстаиванию наших ценностей перед лицом любой угрозы, будь то внутри страны или за рубежом. Крепкие отношения между нашими странами в интересах Великобритании, Франции и Европы", - сказала глава британского правительства Тереза Мэй.

Лондон также поддержит проводимую Францией антитеррористическую операцию в Мали, куда направит три военно-транспортных вертолета Chinook Королевских ВВС. "Вертолеты будут оказывать материально-техническую поддержку французским войскам в рамках усилий по укреплению стабильности в регионе африканского Сахеля и борьбе с исламским терроризмом", - говорится в правительственном сообщении.

Министерство международного развития Великобритании, в свою очередь, выделит дополнительно £50 млн ($69 млн) на оказание гуманитарной помощи, пострадавшим от эпидемий, стихийных бедствий и конфликтов на территории Мали, Нигера, Чада, северного Камеруна, Буркина-Фасо и Мавритании.

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