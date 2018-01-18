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Трамп пригрозил Китаю ответными мерами за кражу интеллектуальной собственности

Международная панорама
18 января, 1:54 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, января. /ТАСС

Глава Белого дома не указал, о каком нарушении идет речь, отметив, что говорит о цифрах, "которые вы себе даже не представляете"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/Ron Sachs / POOL

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Китай может быть вынужден заплатить за нарушения прав интеллектуальной собственности, о конкретных мерах будет скоро объявлено. Об этом в опубликованном в среду интервью агентству Reuters заявил президент США Дональд Трамп.

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"Мы готовим возможное крупное взыскание за нарушение прав интеллектуальной собственности, о котором вскоре будет объявлено", - сказал американский лидер. Он не уточнил, о каком именно штрафе идет речь. В августе 2017 года представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер инициировал расследование в отношении КНР на основании закона о торговле от 1974 года. Этот документ также позволяет главе государства ввести пошлины на ввоз китайской продукции, а также другие ограничительные меры.

Трамп не стал говорить о конкретных объемах нарушений интеллектуальных прав, указав лишь, что речь идет "о крупном ущербе". "Мы говорим о цифрах, которые вы себе даже не представляете", - заверил он. При этом хозяин Белого дома вновь высказался за хорошие отношения между Вашингтоном и Пекином, однако они должны быть честными.

О мерах в отношении Китая Трамп может объявить уже 30 января в своем ежегодном послании Конгрессу "О положении страны". Президент при этом выразил надежду на то, что до торговой войны между двумя странами не дойдет. "Но если это случится, то так тому и быть", - резюмировал он.

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