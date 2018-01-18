Парламент Венесуэлы решил расследовать ликвидацию группы мятежного офицера

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы создала комиссию, которая займется расследованием обстоятельств ликвидации группы мятежного офицера Оскара Переса. Об этом сообщила в среду контролирующая законодательный орган оппозиционная коалиция "Блок демократического единства".

"Мы передали заявление директору морга [где находятся тела погибших], в котором просим сообщать нам информацию о результатах вскрытий и прочие медицинские данные всех жертв, убитых в минувший понедельник", - рассказала глава комиссии, депутат Дельса Солорсано. Во вторник Энрике Каприлес, один из лидеров оппозиции Венесуэлы, назвал "казнью" ликвидацию группы Переса.

По данным МВД, Перес и еще шестеро его сторонников погибли 15 января в ходе вооруженного столкновения, также унесшего жизни двоих полицейских. Позднее в тот же день президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что мятежники намеревались взорвать начиненный взрывчаткой автомобиль у одного из иностранных посольств в Каракасе.

В июне 2017 года Перес, бывший инспектор Корпуса научных, уголовных и криминалистических исследований, устроил обстрел зданий Верховного суда и МВД в Каракасе с борта вертолета, при этом никто не пострадал. В декабре мятежный офицер взял на себя ответственность за захват казармы венесуэльской армии в штате Миранда. Его группе удалось забрать порядка 25 винтовок и несколько пистолетов, сведений о пострадавших от их действий обнародовано не было.