Пентагон заявил, что США не занимаются созданием "пограничных сил" в Сирии

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. США продолжают вести подготовку местных формирований в Сирии, однако речь не идет о создании новой армии или пограничных силах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте американского министерства обороны.

"Соединенные Штаты продолжают готовить местные силы безопасности в Сирии. Эта подготовка направлена на обеспечение безопасности переселенцев, возвращающихся в свои разрушенные поселки. Также крайне необходимо, чтобы ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС) не смогла вернуться в освобожденные, но неподконтрольные районы. Это не новая "армия" или "силы по охране границ" в их привычном понимании", - сказано в тексте.

Полная поддержка Турции

В Пентагоне при этом заявляют, что США осведомлены об обеспокоенности на этот счет Турции. "Озабоченность Турции по поводу безопасности является законной. Мы продолжим быть абсолютно открытыми по отношению к Турции в рамках наших усилий в Сирии по разгрому ИГ. Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО в его борьбе с терроризмом", - утверждают в министерстве.

При этом ведомство подчеркивает, что подготовка местных сил соответствует целям международной контртеррористической коалиции, действующей в Ираке и Сирии, в задачи которой, в частности, входит создание условий для женевских переговоров по сирийскому урегулированию. "Военная кампания против ИГ в Сирии пока не завершена, тяжелые боестолкновения продолжаются в долине реки Евфрат", - отмечает Пентагон. Оборонное ведомство уверяет, что эти "силы безопасности" будут мешать боевикам покинуть Сирию, организовывать новые атаки, а также займутся защитой местного населения.

"США и их партнеры в коалиции по-прежнему привержены разгрому ИГ и стабилизации в Сирии. В конечном счете Сирия должна определить свое будущее через политический процесс, обозначенный в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", - резюмировали в минобороны Соединенных Штатов.

"Пограничная служба"

14 января начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой государств во главе с США, полковник Томас Вил сообщил о том, что США "подготовят пограничную службу безопасности Сирии" из числа бойцов преимущественно курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). По его словам, "численность данной организации составит примерно 30 тыс. человек". Действовать же она будет, как предполагается, именно возле границ Турции.

С резким осуждением этой инициативы выступил МИД Турции, а вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что "США играют с огнем". Президент республики Тайип Эрдоган пригрозил "уничтожить еще до появления" армию по защите границ Сирии и указал, что турецкие ВС "могут начать военную операцию в районе Африн в любую минуту".

Курдские отряды "Сил народной самообороны" являются основной ударной силой коалиции СДС. Анкара в свою очередь считает СНС и связанную с ней курдскую партию "Демократический союз" ответвлениями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористическими организациями. На протяжении последних месяцев Эрдоган неоднократно говорил о возможности проведения военной операции против них в Африне. По данным телеканала Haberturk, в 2017 году Анкара трижды проводила техническую подготовку к операции в Африне, но из-за отсутствия одобрения этих планов со стороны других стран наступление откладывалось.

Глава МИД России Сергей Лавров 15 января заявил, что планы США по подготовке отрядов СДС для охраны сирийско-турецкой границы не способствуют урегулированию кризиса вокруг Африна. Официальный Дамаск же считает, что планы Вашингтона представляют угрозу территориальной целостности и единству Сирии.