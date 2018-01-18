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СМИ: столкновения между армией Израиля и палестинцами привели к жертвам в Дженине

Международная панорама
18 января, 2:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

По информации телеканала i24, израильские солдаты застрелили вооруженного палестинца, подозреваемого в убийстве раввина Разиэля Шеваха

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ТАСС, 18 января. Столкновения между солдатами Армии обороны Израиля и палестинцами привели к жертвам в Дженине на Западном береге реки Иордан. Об этом в четверг сообщил израильский телеканал i24.

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По его информации, израильские солдаты застрелили вооруженного палестинца, подозреваемого в убийстве на прошлой неделе раввина Разиэля Шеваха. Также в инциденте были ранены два солдата Армии обороны Израиля и еще один палестинец.

По сообщению корреспондента The Times of Israel Якоба Магида, убитый палестинец был Ахмедом Джарраром - сыном одного из лидеров группировки ХАМАС, Нассера Джарара, убитого в 2002 году израильскими солдатами в том же Дженине.

Как добавляет телеканал i24, операция израильской армии в этом районе продолжается. По сообщению военного корреспондента израильского портала Ynet news Йоава Зейтуна, группы палестинцев бросают камни в израильских военных.

10 января Израиль начал переброску дополнительных силы в северную часть Западного берега реки Иордан после убийства 9 января раввина Шеваха на шоссе в районе Наблуса (крупный город на Западном берегу реки Иордан). 35-летний раввин Разиэль Шевах был отцом шестерых детей. 11 января премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что "не сомневается, что уже очень скоро мы найдем убийц, мы все делаем для этого".

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