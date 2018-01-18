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Белый дом: США могут получить от Мексики деньги на возведение стены, но не от ее властей

Международная панорама
18 января, 3:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, января. /ТАСС

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает идеи по поводу визовых сборов

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НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Позиция президента США Дональда Трампа относительно строительства стены на границе с Мексикой изменилась, получить средства на это можно, но не непосредственно от властей в Мехико. Об этом заявил в среду в эфире телеканала Fox News руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли.

Он отметил, что Трамп со времен президентской гонки "изменил взгляды на ряд вопросов", в их числе, по словам Келли, и планы строительства стены. Руководитель аппарата сотрудников Белого дома в связи с этим отметил, что, по мнению экспертов, в ряде мест на границе США и Мексики в связи с особенностями ландшафта "строительство стены нереалистично". Келли, говоря о смене позиции Трампа, констатировал, что "вести избирательную кампанию и руководить - это разные вещи".

Смотрите также
Государственная граница между Мексикой и США, проходящая между городами Сьюдад-Хуарес (штат Чиуауа) и Санленд-Парком (штат Нью-Мехико)

Проект Трампа: стена на границе с Мексикой начинает принимать очертания

На вопрос о том, по-прежнему ли Трамп намерен пытаться взыскать средства на строительство указанного барьера с мексиканских властей, Келли ответил: "У нас есть некоторые идеи по поводу визовых сборов и того, как отразится на нашей экономике изменение условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли [NAFTA]. Возможно, что тем или иным способом мы сможем получить средства от Мехико, но не непосредственно от правительства".

Строительство такой стены было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Указ о ее постройке он подписал еще 25 января 2017 года, но Конгресс до сих пор не выделил необходимые средства.

В начале января Трамп запросил $18 млрд на начальный этап сооружения стены, который должен завершиться через десять лет. Эти деньги пойдут, в частности, на возведение 508,6 км дополнительных ограждений, а также укрепление 655 км уже существующих.

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Персоны
Келли, Джон Трамп, Дональд
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