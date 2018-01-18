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Белый дом заявил о наличии у США возможности для поддержания связи с КНДР

Международная панорама
18 января, 3:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, января. /ТАСС

По словам руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли, Дональд Трамп "предпочел бы убедить" Ким Чен Ына в том, что обладание таким ядерным арсеналом "не в его интересах"

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НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Вашингтон располагает каналами связи с Пхеньяном, конечная цель США состоит в том, чтобы власти КНДР не имели ядерного оружия, способного достичь американской территории. Об этом заявил в среду в эфире телеканала Fox News руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

На вопрос о том, намерены ли США начинать войну против КНДР, если Пхеньян не откажется от работы над ядерной программой, Келли отметил: "Надеюсь, что нет". Он добавил, что Вашингтон откладывал решение этой проблемы уже в течение 25 лет, однако возможностей делать это дальше уже нет.

"Мы должны разобраться с этим парнем (с северокорейским лидером Ким Чен Ыном - прим. ТАСС), нельзя, чтобы у него имелось готовое к применению ядерное оружие, которое точно могло бы достичь США", - отметил руководитель аппарата сотрудников Белого дома. По его словам, Трамп "предпочел бы убедить" Ким Чен Ына в том, что обладание таким ядерным арсеналом "не в его интересах".

На вопрос о том, говорил ли Трамп с Ким Чен Ыном лично, Келли ответил: "Есть открытые каналы, но я бы предпочел не комментировать это. Есть много людей, которые хотят в этом помочь, и президент регулярно звонит по этому поводу ряду других лидеров". В их числе, как отметил Келли, лидеры Китая и Японии.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил очередной ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. В ответ на это СБ ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР.

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Персоны
Ким Чен Ын Келли, Джон
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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