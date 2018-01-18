Экс-президент Южной Кореи обвинил действующего главу государства в его преследовании

СЕУЛ, 18 января. /ТАСС/. Бывший президент Республики Корея Ли Мён Бак обвинил нынешнюю администрацию страны в преследовании его по политическим мотивам. Такое заявление бывший лидер сделал на импровизированной пресс-конференции у себя дома в Сеуле после того, как получил вызов на допрос в прокуратуру по делу о коррупции - пока в качестве свидетеля.

Сам факт расследования он назвал "политической местью", сообщает в четверг газета Chosun Ilbo. Ли Мён Бак, занимавший высший пост в период с 2008 по 2012 год, является одним из фигурантов дела о незаконной передаче спецслужбами $375 тыс. в администрацию бывшего президента. Речь идет о неподотчетных расходах на специальную деятельность Национальной разведывательной службы (НРС).

По данному делу во вторник уже арестован бывший советник президента по вопросам планирования Ким Бэк Чун, который, как подозревает прокуратура, передавал эти средства своему начальнику. Ранее Ким Бэк Чун на протяжении почти 40 лет был личным помощником Ли Мён Бака, за что заслужил прозвище дворецкий.

По словам Ли, расследование является политически мотивированным, так как таким образом нынешний лидер страны Мун Чжэ Ин мстит за своего друга, экс-президента Но Му Хёна. Он покончил с собой после того, как при Ли Мён Баке в его отношении также были выдвинуты официальные обвинения в коррупции.

В этой связи Ли Мён Бак обвинил нынешнего главу государства в стремлении уничтожить консервативные силы. Он также призвал власти привлечь к ответственности только его, чтобы "больше не мучить допросами тех, кто честно служил отечеству". Бывший президент имел в виду, что не следует привлекать к расследованию его окружение, так изначально целью прокуратуры был лично он.

Одновременно Ли Мён Бак заявил, что готовится дать квалифицированный отпор следствию, обсудив данный вопрос с ключевыми соратниками, помощниками и юристами.